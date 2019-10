Torm jättis Eesti tippjuustutootja 24 tunniks elektrita

"Eile kella kolme ajal päeval läks vool ära, nii et oleme juba pea 24 tundi ilma elektrita," ütleb Andre Farmi peremees Aivar Alviste.

Andre farmis on neli lüpsirobotit ning moodne täisautomaatikaga juustukoda. Andre Classic, Andre Grand ja Andre Grand Old aga tuntud juustubrändid, mis on saanud kõrgeid tunnustusi nii Eesti kui välismaistel juustukonkurssidel.

Loomulikult ei saa sellise tootmise juures risikida sellega, et olla lihtsalt päevi ilma elektrita. On ju lüpsirobotid tipptehnoloogia ning kvaliteetjuustu valmistamine äärmiselt täpseid temperatuure nõudev protsess. Seetõtt on farmis olemas varuvariant - generaator.

Korralik generaator vajab aga väga palju kütet, mis on selgelt kulukas. "Juba öösel vedasin tonnise kütusevaadi geneka kõrvale ja nüüd pumpan sealt kütet otse generaatorisse," räägib Alviste.

Ta lisab, et kui tavaliselt annab Eesti Energia prognoosi, millal vool võiks tagasi tulla, siis seekord pole ta nendega isegi ühendust saanud. "Paistab, et see, kui mingi farm on kuskil elektrita, pole nende meelest probleem," on Alviste nördinud.

"Kui kõik on korras, töötavad süsteemid hästi, aga kui tekkib kriisiolukord, siisi tundub, et kõik kukub kokku," resümeerib Alviste.