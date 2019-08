Lasnamäel mürtsus äike: kaader lugejalt Delfile saadetud videost selle nädala teisipäeval, mil üle Harju- ja Raplamaa liikus tugev äike. Fotol on hetk, kui pikselöök tabas puud. Ühtlasi on see ilmekas selgitus, miks ei maksa äikese ajal puu alla varju pugeda.

Delfi lugeja