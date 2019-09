Traditsiooniks saanud Maalehe hoidisekonkurss toimub juba laupäeval

Uusi maitseid hindab ekspertidest ja tuntud hoidistesõpradest koosnev žürii. Üritust kohapeal jälgijate arv on kasvanud 3500 inimeseni.

„Hoidistemess on koht, kus tullakse välja uute ideedega ja parandatakse traditsiooniliste mooside maitseid. Aasta-aastalt on kasvanud uute maitsete loojate armastus soolaste hoidiste vastu ning tõusev trend on maitseainete ja ravimtaimede kasutamine hoidistes,” rääkis hoidistemessi korraldaja Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli juht Arnold Pastak.

Maaeluministeeriumi asekantsleri Toomas Kevvai sõnul on Olustvere hoidistemessist kujunenud tore traditsioon Eesti maaelus ja toidu valmistamise kultuuris. Eesti toit algab kodust ja isetehtud hoidised on olnud läbi aegade osa meie rahvusköögist, pakkudes võimalusi uudsete ideede katsetamiseks. Seega võib öelda, et Olustvere hoidiste messil kohtuvad traditsioonid ja loomingulisus.

Sel aastal toimub hoidistemess 15. korda ning messil on hoidiseid igal aastal järjest rohkem. Sissepääs üritusele maksab 1 euro, hoidiste mess ja kohaliku toidu laat algavad kell 11.00, künnivõistlus kell 8.00. Hoidistemessi ja kohaliku toidu laata korraldab Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool.

Kõigile, kes Olustvere hoidistemessile kohale tulevad, on võimalik anda oma hääl enda lemmikhoidiste poolt. Rahvahääletuse tulemusena valitakse kolm parimat magusat ja soolast hoidist ning kolm külastajaid enim üllatanud hoidist. Lisaks valib VIP külalistest koosnev žürii ka enda hinnangul parima.

Žüriisse kuuluvad: Eesti restoranikultuuri grand old man Dimitri Demjanov (žürii esimees); näitlejaViire Valdma; näitleja Carmen Mikiver; Ugala teatrijuht Garmen Tabor; laulja Mait Maltis ja Mikko Maltis; Olustvere Teenindus- ja Maamaanduskooli direktor Arnold Pastak; Maalehe tarbijalisa „Targu Talita“ vastutav toimetaja Jana Rand.