UGRIMUGRI SAAVUTUS | Viru-Nigula kinnitas end Marimaal soome-ugri kaardile

Meie laiapõhjalised teadmised oma hõimurahvastest on üsna haprad. Teemaga tegelevad ringkonnad on muidugi asjadega kursis, kuid laiem publik vajaks veel kindlasti teavitamist ja teadvustamist. Analoogsed projektid, nagu kultuuripealinnade oma, on sellisele tegevusele heaks stardipauguks.

Eks programmi ettevalmistusaeg oleks võinud pikem olla, nagu alati. Aga ma usun, et andsime väga korraliku esinemise. Tean omast käest, et selliste konkursside žüriidel on väga keeruline, kuna lõpuks polegi muud argumenti, kui isiklikud subjektiivsed meeldimised.

Meie jaoks oli suureks asjaks juba see, et tõime mingis mõttes Viru-Nigula ja Virumaa laiemalt Soome-Ugri kaardile.

Isiklikud muljed - teekond Marimaale on omaette elamus. Kaks ööd rongis koos kõikide võlude ja valudega. Äärmiselt südamlikud ja sõbralikud vastuvõtjad ja väga kodune tunne.

Eriti tore oli kohapeal näha, kuidas peale seda, kui olid öelnud, et oled Eestist, tekkis inimestes eriline elevus. Kes on ise kunagi Eestis käinud, kellel on seal mõni tuttav või sugulane. Eesti ja Marimaa sidemed on märksa tugevamad, kui esmapilgul paistab.”