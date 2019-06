Üha lisanduvad lõõgastusspaad võtavad klassikalistelt ravispaadelt turu endale

Loomulikult on rahva nõudluse ja turu arenguga kaasas käimiseks ka Tervis Spaa Gruppi kuuluval sanatooriumil peale klassikalise kuurortravi teenuse nimekirjas veel hulk teenuseid ja puhkusepakette, mis otseselt ravispaa raamistikku ei mahu. Veel kuulub gruppi ka 15 aasta eest rajatud spaahotell ja veekeskus Tervise Paradiis, mis ongi loodud veemõnude nautlemiseks, kuhu külastajad tulevad vaid mõneks tunniks või peatuvad üldjuhul vaid päeva või kaks ning kus klassikalisi raviteenuseid ei osutata.

Jaan Ratnik tunnistab, et klassikalise ravispaa teenuse osutamise maht on Eestis aastatega vähenenud ja nimetab selle jätkusuutlikkust lausa valusaks teemaks.

Sanatooriumi vaikuses võib lasta enda eest kaks nädalat hoolitseda, saab käia ettenähtud protseduuridel, nautida mereõhku ja vaikust ning lasta argiaskeldustel endast suure kaarega mööda vuhiseda. Tanel Meos

„Kui vaadata turu arengut, siis viimase kümmekonna aasta jooksul on valdavalt kõik uued spaaettevõtted tulnud välja heaoluspaadega, mis ei ole klassikalise kuurortravi pakkumine,” kirjeldab Ratnik viimaste aastate suundumusi. „Selle tõttu tean ma asutusi, kust klassikaline kuurortravi on tänaseks lahkunud.”

Üks põhjus, miks ravispaad lihtsalt puhkeaja veetmise spaadele järjest ruumi teevad, peitub asjaolus, et raviteenuse osutamine ei ole lihtsate killast tegevus. Asutuses peavad ametis olema praktiseerivad arstid, keskastme meditsiiniline personal, olemas peavad olema vahendid ja seadmed protseduuride tegemiseks, mis ei ole lihtsalt vannitamised või masseerimised, vaid mil on pisut sügavam meditsiiniline taust. Lõpuks peab asutus muidugi omama ka raviasutuse litsentsi. Seega tingib kuurortravi üldise vähenemise ühest küljest nõudluse kahanemine, kuid teisalt probleemid vajaliku kvalifikatsiooniga meedikute leidmisel.

Kuigi tegemist on erinevate turusegmentidega, on piir ravispaa ehk sanatooriumi ja heaoluspaa või veekeskuse ehk lõõgastusasutuse vahel ikkagi üsna hägune, seda isegi spetsialisti, ammugi siis tavalise kliendi jaoks. Reklaamides kohtab küll tervisespaasid, küll ravipakette pakkuvaid sanatooriume, segiläbi nii lõõgastavaid- kui ka ravimassaaže, aga tegelikult ei ole nendel meditsiiniga selle klassikalises tähenduses midagi pistmist.

Kuurortravi üleöö ei tee

Iseenesest ei olegi selles arengusuunas midagi halba – kui rahvas soovib kasutada just selliseid teenuseid ja nõudlus püsib kõrgel, siis on ka täiesti loomulik, et turule pürgivad asutused, kus kesksel kohal on basseinid, mullivannid, saunad, ilusalongid, spordiklubid ja massaažiruumid. Need on ka sanatooriumis Tervis enamjaolt olemas, lihtsalt ühel ja teisel tuleb vahet teha. Eks inimesed ka teevad, seda näitab kõige ilmekamalt klientuur, kes üht või teist asutust põhiliselt külastab.

„Kuurortravi klient on pigem keskeas või seeniori vanuses. Seega eas, mil inimene teadvustab juba rohkem tervise tähtsust ja tal on ka rohkem aega, sest kuurortravi ei saa osutada ühe päevaga,” räägib Jaan Ratnik. „Meil on ravipaketi miinimumaeg neli ööd. Juba see eeldab, et inimesel on võimalik võtta vähemalt neli päeva selleks aega.”

Ta oskab oma kogemusest rääkida, et kui Eesti inimene on juba loomuldasa rutakas ja väga kaua ühel kohal ei püsi, siis Skandinaavia klient tuleb sanatooriumisse tavaliselt ikka vähemalt kuueks-seitsmeks päevaks. Vanasti, umbes tolle juba mainitud kultusfilmi tegemise ajal, tuldi sanatooriumisse aga hoopis kaheks nädalaks. Need, kes on käinud, teavad, et siis on sellest tõepoolest ka kasu. Loomulikult ei saa kaht nädalat raviplaani alusel tegutsemist võrrelda reedeõhtuse saunaskäigu ja sellele järgneva suplusega.

Tervis Spaa Grupi müügi- ja turundusjuht Karmen Eisenschmidt märgib, et just Eesti inimeste seas on veel alles püsikliente, kes käivadki igal aastal ikka vana kombe kohaselt 14 päeva kuurortravi saamas. Ta lisab, et just tänu lõõgastuse- ja ravipakettide erinevale kestvusele saabki lõviosa inimestest kahe puhkuse veetmise meetodi erinevustest aru ja teeb valiku, kas olla Tervise hotellis üks, neli või rohkem ööd. Mõningast segadust tekitab siiski see, et kuurortravi pakette pakutakse palju, kuid tõeline tervist raviv sisu on neist aga vähestel.

Põhjamaades teadlik klient

Tervise arengu lugu klassikalisest sanatooriumist multifunktsionaalseks ravi- ja puhkeasutuseks on olnud tänase päeva seisu arvestades ikkagi edulugu, kus 1990. aastate alguse üldine meeltesegadus suudeti üle elada ja ettevõte uuele kursile seada. Uute oludega suudeti siiski suhteliselt kiiresti kohaneda. Paljuski ka tänu sellele, et meie põhjanaabritel on olnud küllaltki sarnane spaatraditsioon – soomlased ja rootslased mõistavad suurepäraselt, mis on kuurortravi, kuigi sellises võtmes neil endil seda praegu enam ei pakuta.

„Keskeurooplasele on palju raskem selgitada meie kuurortravi olemust kui Soomlastele,” nendib Ratnik.