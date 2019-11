Ühistranspordis saab nüüd oma sõidu valideerida ka nutitelefoniga viibates

„Selle asemel, et endaga kaasas kanda erinevaid füüsilisi panga-, kliendi-, kinke- ja transpordikaarte, saab need kaardid digitaalsel kujul lisada mTaskusse. Nii on igal kasutajal alati kiire ja mugav ligipääs kas või kümnetele erinevatele kaartidele, mis asuvad vaid paari nupuvajutuse kaugusel tema nutitelefonis,“ lisas Kärsna.

Ühiskaarti mTaskus saavad hetkel kasutada Telia ja Diili kliendid, kuid lahendusega on oodatud ühinema ka teised kohalikud mobiilioperaatorid.

Täpsema info selle kohta, kuidas lisada ja kasutada Ühiskaarti mTaskus, leiab SIIT.