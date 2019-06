Uno Luht märkis, et metsade raie on jätkuvalt avalikkuse suure huvi all.

“Inspektsioon on esimene riigiasutus, kelle poole inimesed pöörduvad, kui raiete osas mingi kahtlus tekib,” märkis ta.

Põhiliselt palutakse inspektoritel kontrollida raie seaduslikkust, kuid kaevatakse ka võõra maa kasutamise ja metsa tegemisest järele jäänud roobaste üle.