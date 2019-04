Üliküllusliku valikuga Eesti kaubandus jätab ostja soovid märkamata

Jaekaupmehed kasutavad samu tarnijaid, müüvad sama kaupa, kuid arusaamist, kes on klient, millised on tema ootused ja mida talle pakkuda, kohtab harva.

Kaupluste riiulitel leidub tuhandeid – kümneid tuhandeid kaubaartikleid. Kuidas praegu kaupmehed rakendavad võtteid, mis inimest soovitud kauba juurde paremini suunaksid?

Poed peaksid tänasest oluliselt rohkem mõtlema sellele, kuidas teha kaupa inimestele rohkem kättesaadavaks. Poode külastab väga palju erineva vajadusega inimesi, mis tähendab, et turg on väga killustunud. Paljud oleksid tänulikud oma vajaduste arvestamisega.

Praegu on meie kaupluste planogrammid sarnased ja ma ei näe siin olulist arengut. Kuid just siin on suur võimalus konkurentidest eristumiseks.