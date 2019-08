Uppsalas avastati harukordne viikingiaja eelne haud

The Local kirjutab, et arheoloogid on dateerinud matmispaiga Vendeli perioodi algusesse, aastatesse 550-600. Leid asub Stockholmist vähem kui 70 km põhjas, Uppsalas Fyrisundis.

„Jääb mõistatuseks, miks on haud sellises kohas. Lähiümbruses ei leidu ühtegi teist sedavõrd esmaklassilist matmispaika,” sõnas projektijuht Anna Hed Jakobsson.

Kuulsad Gamla kalmud (fotol) jäävad sellest umbes kümnekonna kilomeetri kaugusele.

Kõige imposantsem hauast leitud ese on hõbeäärisega mõõk, mida ehivad kuldelemendid ja granaatkivid ning loomamotiividega dekoratsioonid. Teadlaste sõnul pidi maetud isik olema kõrgest soost ja tihedalt seotud valitseva perekonnaga.

Lisaks leiti hauast 50 elevandiluust mängunuppu, klaastops ja kullast kaelaehe. Kuna tegu oli tollele ajale omaselt põletusmatusega, on esemed säilinud vaid osaliselt.

Hauda olid maetud mees ja laps. Nendega koos jahilind, hobuseid, koeri, lambaid ja kaks karulõksu.

Fyrisundi haud avastati juba 2016. aastal. Kui seni ajani hoidsid arheoloogid leide analüüside tegmeiseks avalikkuse eest varjul.