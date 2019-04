Urmas Kruuse: Põltsamaa roosiaia hävitamine tuleb peatada

Urmas Kruuse. Foto: Rauno Volmar

Riik peab peatama Põltsamaal asuva Euroopa kümne suurema rosaariumi hulka kuuluva roosiaia hävitamise, kirjutab riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse keskkonnaministrile. Maa-amet on andnud Eesti Roos OÜ-le korralduse vabastada maatükk 30. aprilliks, et see oksjonile panna.