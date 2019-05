ÜRO bioloogilise mitmekesisuse raport nendib, et enamikus suuremates maismaa elupaikades on kohalike liikide hulk möödunud sajandi algusega võrreldes kahanenud vähemalt viiendiku võrra.

Maaleht vestles ÜRO raportis toodud teemadel Annela Anger-Kraaviga, kes on Cambridge’i Ülikooli kliimamuutuste majanduse vanemteadur ning ühtlasi ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni teadus- ja tehnoloogianõukogu (UNFCCC SBSTA) aseesimees.

Küsimusele, kas raportis esile tõstetud ühe miljoni liigi väljasuremine on nüüd pöördumatu protsess, vastas teadlane, et suur osa neist liikidest on võimalik päästa, kui inimesed oma käitumist muudavad.