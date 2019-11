Urvaste seltsimaja hoiab külarahva tegevuses ega looda vaid abirahale

Ain Alvela RUS 5

Näputöölise unistus. Ühest küljest nagu nukumaja, teisalt hubane töötuba, kus toimetab kohalik õmblusmeister. Foto: Tanel Meos

Kui kuulen räägitavat, et maapiirkondades aitab elu hoida üksnes nn kogukondlik initsiatiiv, siis mõtlen ikka, et tegemist on millegi hoomamatuga, mis niikuinii kusagil ei toimi. Urvastes käies saan aimu, et toimib küll.