Uskumatult hea sügis korilastele: seened kasvavad isegi veduris!

Sel nädalal avastas vedurijuht Tallinnast Viljandi poole tüürides, et tema raudruuna on vallutanud tundmatud seened.

Mükoloog Jane Oja sõnul on suure tõenäosusega tegemist muutliku liudikuga (Peziza varia). See on üks majaseentest, kes võib pärast veeavariid end inimestele toanaabriks sokutada.

Et liudik endale elupaigaks raudse veduri õlise trepi valis, tuleneb sellest, et toidu osas on ta väga vähenõudlik. Majaseente lemmiktoitu - puitu - pole talle vajagi, piisab, kui prao vahel on kasvõi natuke mingit orgaanikat.

Täpsemalt saab majaseentest lugeda Jane Oja artiklist "Majaseened: majavamm ei ole ainus, keda karta", mis ilmus Eesti Looduse käesoleva aasta augustinumbris.