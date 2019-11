Uuest aastast peab gaasiga kütjatel olema kaugloetav arvesti

Kauglugeja tuleb paigaldada kõigis mõõtepunktides, mille kaudu kasutatakse gaasi üle 750 m3 aastas või mille ülerõhk väliskeskkonna suhtes on üle 20 mbari. See tähendab gaasi kütteallikana kasutavaid eramud ja korterelamuid, mille omanikel on leping gaasi võrguettevõtjaga. Korterites tarbitakse gaasi rõhul kuni +20 mbari, seega korterite mõõteseadmeid välja ei pea vahetama.

Asjade interneti võrgus töötavaid kauglugemisseadmeid pakkuva Levikomi teenuste juhi Kuno Peegi sõnul jõuab nüüd gaasikütte valdkond järgi elektri valdkonnale, kus kauglugemine juba toimib.

“Tarbijad oskavad juba hinnata kauglugemise eeliseid - nii saab aega kokku hoida, vabastab näidu teatamisest, ei ole vaja näitu korrigeerida ning andmetes ei ole võimalik eksida,” sõnas Peek.

“Ka neile klientidele, kes pole veel jõudnud kaugloetavaid arvesteid paigaldada, jõuame õigeks ajaks ehk aasta lõpuks lahenduse pakkuda.”

Levikomi asjade interneti valdkonna juhi Ove Tüksammeli sõnul moodustab Levikomi asjade interneti võrk ja koostöö eri seadmetootjatega hästitöötava terviklahenduse.

“Paigaldame võrguneutraalseid lugejaid ja suudame ühtlasi vajadusel lugeda andmeid kõikidest võrkudest. Kauglugemiseks paigaldab Levikom arvestitele lugeja, mis edastab andmeid asjade interneti võrgus,” selgitas Tüksammel.

Peek rõhutas, et lisaks kaugloetavale arvestile peab kõikides eluruumides, milles asub korstnaga ühendatud gaasiseade, olema ka vingugaasiandur.

“Levikom pakub ka nutikat vingugaasiandurit, mis töötab samal tehnoloogial kui näitude kauglugemine,” lisas Peek.