Uus kaitsekord võtab Mullutu rahvalt liikumisvõimaluse

Pöördumises keskkonnaameti poole soovivad Mullutu külarahvas ja maaomanikud, et neil säiliks õigus kasutada ajaloolisi muldteid seal jalgratta ja muude sõidukitega liikumiseks ka pärast looduskaitseala moodustamist.

Muretsema paneb rahvast asjaolu, et kaitsekorra loojad käsitlevad teed teeseaduse alusel, mille kohaselt ei ole igapäevaselt kasutusel olnud metsatee enam tee ning seega ei tohi seda mööda kaitseala sihtkaitsevööndis enam sõidukiga liikuda. Praegu kasutatakse vanu teid kalal käimiseks ja paatide viimiseks Mullutu lahe ja Suurlahe äärde, millest lähim majapidamine jääb mitme kilomeetri kaugusele.

Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles Saarte Häälele, et Mullutu-Loode looduskaitseala määrus tugineb teeseadusele, mis paraku ei kehti juba õige mitu aastat. Tee mõiste on tänapäeval defineeritud ehitusseadustikus.

Kui sõitmine looduskaitseala pinnaseteedel keelatakse, seab see kohalikud elanikud võrreldes kaitseala niidukoosluste majandajatega ebavõrdsesse olukorda, osutas Bert Holm. Ühtepidi lubatakse üle maaomaniku maade liikuda traktoriga PLK-d hooldama, aga maaomanikul oma ATV-ga mööda sedasama metsarada veekogu äärde sõita ei lubata. See on huvigruppide vahel ebavõrdse olukorra loomine ja põhjendamatu konflikti tekitamine, rääkis Holm.

Looduskaitse peab lähtuma piirangute põhjendatusest. “Kui sa sõidad ATV-ga metsas mööda rada, mis on sadu aastaid seal olnud, siis see ei kahjusta kuigivõrd kaitse eesmärki. Piirangutega ei ole mõistlik programmeerida konflikti.”