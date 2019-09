Kullavere jahiühistu jahimees Elmo Eres sai nutria kätte umbes kuu aega tagasi otse oma Nõva külas asuva kodutalu paisjärvest. Eres ütles, et enda teada küttis järves askeldanud kobrast. Väliselt on kobras ja nutria üsna sarnased. Kui aga looma kätte sai, selgus, et kopra moodi on ta küll, kuid saba ümmargune justkui saarmal või rotil.Järgmisel päeval pärast seda, kui Eres nutria lasi, kohtas Kullavere jahiühistu pealik Raivo Saare üht sellist ka Nõval tee peal.