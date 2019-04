Uus moeröögatus: musta toidu nimel seistakse tunde sabas

Heli Raamets heli.raamets@maaleht.ee RUS

Kui kodused nipid toidule musta värvi andmiseks on ammendatud, võib minna innustust otsima musta toidu festivalile. Shutterstock

Must toit on aina rohkem moodi läinud, nii et käimas on lausa ülemaailmne festivalituur, mille järjekordne peatus oli nädalavahetusel Soomes, kirjutab homne Maaleht.