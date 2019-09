Uus reid Riia ja Eesti turgudele: petturid jäid nägemata, kuid müüjate sõnul sahkerdamine jätkub

Madis Must Lennart Käämer

Praegu on väidetavalt kõige aktuaalsemad pettused küüslaugu ja sibulaga. Madis Must

Maalehele on tulnud ridamisi vihjeid, et Eesti turgudel jätkub endiselt kauba päritoluga vassimine. See ärgitas meid taas korraldama petukaupmeeste otsimiseks reidi turgudele.