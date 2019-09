Võrumaal asuv Nopri talumeierei on tänavu müügile toonud 20 uut toodet. Mullu oli see arv lausa 30.

“See number on ebanormaalne, kuid paraku on see pealesunnitud karussell, milles pead vastu pidama,” ütles Nopri talu peremees Tiit Niilo.

Tema hinnangul on põhjuseks see, et kõik otsivad konkurentsieelist ja midagi sellist, mida kellelgi teisel ei ole.