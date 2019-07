Vaat, kus imelugu! Pärnu turule ilmusid üleöö Läti maasikad

Galeriist saab näha, et juurde on tekkinud ka silte, et maasikad on keemiavabad ja enda kasvatatud. Lisaks on päritolumaad märkivad sildid ilmunud paljude köögiviljade juurde, kust need varem puudusid.

Enne kolmapäeva ei olnud turul peale Eesti omade müügil ühtki muu riigi maasikat.

Tähelepanu tuleb küll pöörata sellele, et Läti turult hulgihinnaga toodud maasikas ei pruugi siiski olla Lätis kasvatatud ning marjade tegelik päritolu on hämar.