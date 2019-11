Vahetuspere pani Jaapani tüdruku esimese asjana kombainiga sõitma

Jaapanist pärit Naho jõudis oma Uhti külas asuvasse uude koju 20. augustil. Teda ootasid ees pereisa Kaino, pereema Juta, temaealine Lii ja 11aastane Rauno. Kui varem on vahetuslapsed pidanud tuba jagama perelastega, siis Naho sai oma toa, sest peretütar Lea läks pärast bakalaureu­se­õpinguid Belgiasse vabatahtlikuks ja tema tuba jäi vabaks.

Kodus pole ka gümnaasiumi lõpetanud Laurit, kes teenib Jõhvis aega.

“Kuna maja jäi liiga tühjaks, siis mõtlesime, et võtame järgmise lapse,” rääkis Juta. “Kuidagi naljakas on, kui neid nii vähe on siin.”

Ka Kaino sõnul oleks harjumatu, kui nelja lapse asemel oleks ühtäkki hoopis kaks. Nii hakkaski pere aprillis YFU kodulehel olevaid vahetusõpilaste ankeete uurima.