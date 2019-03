VAHVA KONKURSS | Kõik Eesti külad kandideerima — ugrimaailma pealinna tiitel ootab!

Taas on käima lükatud konkurss soome-ugri kultuuripealinna tiitlile. Konkursi võitja valitakse 14. juunil Marimaa külas Šorunžas — soome-ugri kultuuripealinnas 2019.

Sellel maailmas unikaalsel konkursil saavad osaleda kõik linnad ja külad kõigist soome-ugri riikidest või piirkondadest, välja arvatud Eesti, Soome ja Ungari riiklikud pealinnad ning Venemaa föderaalregioonide pealinnad.

„Ainuke piirkond, kes sel aastal saa konkursil osaleda, on Mari El Vabariik, tulenevalt sellest, et Marimaa küla Šorunža on tänavune kultuuripealinna tiitlikandja,” teatavad konkursi korraldajad Soome-ugri rahvaste noorteühendusest MAFUN ja Põlisrahvaste arengu keskusest.

Kultuuripealinnade programmijuhi Oliver Loode sõnul võiks tänavune konkurss huvi pakkuda ka Eesti küladele, linnadele, piirkondadele: ”Obinitsa kui soome-ugri kultuuripealinn 2015 tõstis mitte ainult selle seto küla, vaid kogu Setomaa tuntust ja mainet soome-ugri maailmas ja laiemaltki. Kuid soome-ugri kultuuripealinna väärilisi paiku Eestis on teisigi — miks mitte proovida kultuuripealinna tiitel järgmisel aastal Eestisse tagasi tuua?”