VÄIKETOOTJATE UUDISTOOTED | Julgeid proovijaid ootavad küüslaugumoos, tudraseemned ja hobuõli

Täna Tartus alanud Maamessile on väiketootjad tulnud kohale oma uudistoodetega, mida külastajatel on võimalik ka maitsta. Kui julgust jagub!

Küüslauk on teada-tuntud väetaim ja sellest valmistatud kraami on mitmesugust, alates küüslaugupulbrist, mis pakub veel mitu tundi pärast proovimist suus teravat järelmaitset. Seevastu küüslaugumoos on hoopis magus, sobides nii juustu, aga väga hästi ka ulukiliha kõrvale.



Kõlleste Garlici küüslaugumoos ja -pulber. Foto: Argo Ingver



"Midagi uut tuli välja mõelda," selgitas Vaike Soosaar Põlvamaal tegutsevast Kõlleste Garlic OÜst küüslaugumoosi sündi. Nad kasvatavad küüslauku 3,5 ha peal ja kuna vagude asemel on üle mindud peenarde peale, mahub samale pinnel kasvama 2,5-3 korda rohkem taimi.

Musta küüslauguga mesi on aga Põltsamaa kandis tegutseva Meemeistrite OÜ kõige popim toode. Tõsi, eriline lemmik on see oma krehvtise maitse tõttu just meeste seas. "See maitseb väga hästi juustuga ja sobib suurepäraselt liha marineerimisel kasutamiseks," selgitas Kristi Terep.



Meemeistrite maitsemeed. Foto: Argo Ingver



Lisaks naturaalsele meele on neil valikus 12 sorti maitsemett, millest üks popimaid on ebaküdooniaga, klassika on maasikaga, aga valikus on ka väga ilusat värvi kirsi ning astelpajuga meed.

"Tuder on Eesti tšiia," väidab Karel Lember Saaremaal tegutsevast ettevõttest OÜ Karmeli. Tegu on õlikultuuriga, eestikeelse nimega õlisalvei, mille taimed näevad oma kollaste õitega välja väga rapsi moodi. Tudraseemned paisuvad vedelikus, täpselt nagu tšiiaseemned, sobides samamoodi magustoitude tarretamiseks.



Tudraseemned. Foto: Argo Ingver



"Tšiia on natuke neutraalsema maitsega, tuder on tudramaitsega," märgib Lember, kes on viimase viie aasta jooksul, mil ta seda kultuuri kasvatab, pidanud lõputult seletama, mis asi on tuder. Selle maitset kirjeldavad inimesed kui pählit, kaalikat, hernest ja punapeeti. Karmeli OÜ pressib nii tudra- kui ka kanepiõli.

Kanepiõli valmistab ka Põlvamaal asuv OÜ Õlimeistrid, kusjuures õli tehakse nii inimestele kui ka hobustele. Hobuõli antakse eelkõige võistlushobustele, kellel paneb see karva läikima ja tõstab vastupidavust. Õli pressimisel alles jäävatest seemnekestadest valmistatakse aga hobumaiust.



OÜ Karmeli õlid. Foto: Argo Ingver



Saaremaa naised on A-Orbu nimelise ettevõtte all töötanud välja paarkümmend kadakamarjadest toodet - siirupid, kastmed, marmelaad ja ka näpusool kadakamarjadega. Viimasesse on lisatud ka jahvatatud kadakaokkapuru, mis annab lihale ja kalale omapärase meki.



A-Orbu kadakatooted. Foto: Argo Ingver



Aivi Jaus selgitas, et eri aastaaegadel eelistavad ostjad erinevaid tooteid. Näiteks grillhooajal on popid särtsakas kaste liha jaoks ja balsamico salati jaoks. Talvel ostetakse aga rohkem kadakasiirupeid, mida on ka rabarberi ja vahtramahla lisandiga.