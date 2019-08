Väimelas põles hoone, kuhu pidi tulema suurkanala

Esmaspäeval kell 14.20 sai päästeteenistus väljakutse Väimelasse, kus põles kunagine vana karjalaut. Päästjate saabudes olid leegid kõrged, aga olukord suudeti kiiresti kontrolli alla saada ning kell 19.32 kustutustööd lõpetati.

Kohalike sõnul on hoones pidevalt näha mängimas noori ja lapsi, kes ka eile seal olid ning järsku kerkivat tossu nähes päästeteenistusse helistasid.

Tulekahju põhjus on selgitamisel ja ei saa välistada, et tuli võis alguse saada, kas hooletusest või kellegi kuritahtlikust süütamisest, kirjutab Võrumaa Teataja.

Kinnistu omaniku, OÜ Jäneselaane juhatuse liige Ats Albert räägib, et põleng kanalat puudutavaid plaane otseselt ei mõjuta. Tema sõnul käivad hetkel vallas ning erinevates kohtuistantsides menetlused, kas kanalat üldse saab rajada ning kuidas seda saab teha.

Väimela mahajäetud laudad enne põlengut. Foto: Argo Ingver

"Keskmise lauda katuse keskmine osa varises mingil kujul sisse ja nii päästeametilt kui politseil on tulnud ettepanek lahtised osad eemaldada. Minu kui omaniku huvi on, et keegi seal viga ei saaks," ütleb Albert.

Plaan Väimelasse kanala rajada on jäänud pikemaks venima, kui esmalt oodati.

"Praegu kommenteerida ei saa ega oskagi. Edasiste otsuste tulemise kohta on viidatud hilissügisesse ja talvekuudesse," räägib kinnistu omanik.

