Vaimulik Jaan Tammsalu: nii palju valgust pole Jumalaema kirikus kunagi olnud kui tänaöise põlengu ajal

„Millele me selle kohutava tulekahju valguses võiksime mõelda, on anonüümsed veebikommentaarid, mis kristlasi selles õnnetuses mõnitavad ja solvavad. Need toovad ainult halba juurde ega ole sugugi n-ö ventiiliks halva auru väljalaskmisel. Kas seda on vaja?” küsib Tammsalu ja arvab, et üsna mitmed neist, kes nüüd veebis kristlasi ja põlenud kirikut ründavad, astusid omal ajal vabalt selle uksest sisse. Õpetaja arvates peaks meediaväljaanded tõsiselt kaaluma, kas ja milline on sellise kommentaariruumi mõju ja mõte.

Hoolimata sellest, et Jumalaema kirik on paljude inimeste jaoks sümboolse tähendusega, ei jätnud see Jaan Tammsalule oodatud muljet. „Pettusin, kui kunagi seal käisin. Tuhanded turistid pimedas ruumis valjuhäälselt juttu ajamas...” meenutab vaimulik.

Ning lisab mõtlikul häälel: „Jah, see kirik oli tõesti väga-väga pime, aknad ei paistnud läbi. Nii palju valgust pole seal kunagi olnud, kui tänaöise põlengu ajal.”

Kurbus tema hääles võtab huulilt kõik küsimused, mida oli plaanis küsida.