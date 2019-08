Valga maakonnaliinidele tulevad uued bussid

Teiseks suureks muudatuseks on uus piletimüügisüsteem. Maakonnaliinide reisijatel on seetõttu ajalik omale hankida ühiskaart ning bussis sõit valideerida.

„Valideerida saab ühiskaarti peale seda, kui bussijuhile on öeldud sihtkoht ning bussijuht on kassaseadmest peatuse valinud. Täpne sihtpeatuse valik on oluline, et sõitjate kasutuse põhjal teha paremaid otsuseid liinivõrgu kujundamiseks,“ sõnas ÜTK esindaja.

Kehtivad kõik Eestis kasutusel olevad ühiskaardid. Kui üks neist on olemas, siis uut ostma ei pea. Muuhulgas saab ühiskaarti 2 euro eest osta ka bussijuhilt.

Valga ÜTK ja Go Bus kutsuvad kõiki uute maakonnabussidega tutvuma 29. augustil kell 11-12 Valga bussijaama. Huvilistel on võimalus uute Go Busi busside sisemus ja võimalused üle vaadata ning proovida ka istumismugavust. Liinivõrku puudutavaid uuendusi tutvustab kohapeal Valgamaa Ühistranspordikeskuse tegevjuht Liia Rätsep.