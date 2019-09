Valga Muuseum kutsub osalema kodukeediste konkursil

* Ehk tehakse neid järgmiselt sisse:

Pandakse puhta puuwaadikese ehk anuma põhja kord pestud mustasõstra ehk kirsi lehti, sinna üle üks kord ilmawigata, ühesuuruseid magushapu õunasid, nüüd jälle lehti ja õunasid, päälmine kord olgu lehed. Nüüd keedetakse tarvilik jagu vett ülesse, iga pange wee pääle lisatakse lusika täis soola juurde, lastakse nüüd ära jahtuda, kallatakse üle nende õunade, pandakse lepapuu lauakene üle, seotakse puhta riidega kinni ja lastakse hapneda. Neid pruugitakse salatiks.

* Wõib ka järgmiselt gurkidega segi sisse teha:

Raputakse puhta puuanuma põhja kaunis paks kord pestud mustasõstra ehk kirsilehti, katki lõigatud tilli warsi ja sinna üle pandakse kord ilusaid gurkisid ja ilma wigata hapuõunasid segi, nüüd jälle lehti ja teine kord õunasid ja gurkisid ja nii edasi kuni anum täis saab, päälmine kord olgu lehed. Nüüd keedetakse tarwilik jagu wett ja kallatakse üle nende õunade ning gurkide. Pandakse laud ja riie üle, lastakse hapnema minna ning pruugitakse mõlemaid salatiks.

Suur õuna kook.

16 loodi wärsket wõid õerutakse kausi sees wahule, segatakse sinna hulka: 5 lusika täit haput koort, 2 lusika täit suhkrut ja nii palju Moskva jahu, et nii kõwa tainas saab, mis laseb enda välja rullida. Siis kastetakse hoolega läbi, rullitakse jahuga üle raputatud laua pääle õhukeselt laiaks, lõigatakse kaks ühesuurust suurt ümargust ratast, teine pandakse plaadi pääle ja sinna üle poole tolli paksus kord kooritud, libludeks lõigatud suhkrut ja natukene kaneeli pulbriga segatud hapu õunasid. Nüüd pandakse see teine taina ratas sinna üle, määritakse toore munaga, raputakse wähe peenikest suhkrut pääle, ning küpsetakse paraja kuumusega ahjus helepruuniks ja nii et õunad pehmed on.

Ka wõib wõi taignast seda kooki küpsetada. Ploomi marjadest wõib ka sel moodil kooki küpsetada, neid kooritakse ära, wõetakse kivid wälja ja pandakse õunade asemel koogi sisse.