"Umbes kaks aastat tagasi sattusime Krista Aruga EKRE fraktsiooni. Siis küsisin, et kaua te jaksate seda kuramuse kurjust siin pritsida. Et kas see väsitav ei ole? Siis vanad ütlesid tuima näoga, et me pritsime veel, aga umbes pool aastat enne valimisi tõmbame valgemad kindad kätte. Ja nii ongi läinud! Nüüd kuulad, et mõnes küsimuses on Isamaa juba radikaalsem kui nemad. Nad üritavadki selliseks rahvaparteiks saada."