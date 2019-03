VALIMISED | Isegi võitnud parteisse kuuluvad põllumehed kardavad Reformierakonda

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee Silja Lättemäe silja.lattemae@maaleht.ee RUS

Põllumeestel tõusevad ihukarvad püsti, kui Urmas Kruuse saab jälle maaeluministriks. Jaanus Lensment

Põllumehed mäletavad hästi, et Reformierakon­na eelmise võimuloleku ajal neid eriti ei toetatud. Pessimistid kardavad, et elu maal läheb nüüd kehvemaks, optimistid loodavad, et reformarid on õppust võtnud.