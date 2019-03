Valimised Järvamaal: Mati, kus on kohv, konjak ja muusika?

„Kas seda märkust on täna varem ka teha tulnud?“ pärin vastu.

„Suisa poliitikuid küll siin ukse taga täna näinud ei ole. Pahatahtlikult pole keegi tulnud, aga mõne erakonna veendunud pooldajad on ikka teisi veenda püüdnud.“

Üks mees, kes paistab veendunud pooldajana ega hoia oma eelistusi vaka all, ongi kohe platsis.

„Praeguste poliitikute jutt on samasugune kui dopingumeeste oma – kui midagi halba tehtud on, on teised süüdi,“ räägib Andrus Kirsimäe.

Tema meelest tuleks rahvale rohkem sõnaõigust anda, teha rahvaküsitlus, kuidas riik edasi läheb – kas oleme rahvusriik või Euroopa provints. Lisaks teab ta seda, et vanu erakondi sponsoreerivad rahakad ettevõtjad, kes aga oma töölistele palka maskta ei raatsi.

„Kui tahame, et midagi muutuks, tuleb Riigikokku valida uued mehed!“ on Kirsimäe veendunud

„Ma olin ka EKRE poolt, aga see, kuidas nad teisi maha teevad, presidenti ründavad ja tal pead maha võtavad – see on kultuuritus,“ vaidleb talle vastu kohalik päästja ja talisupleja Ülo Jammer. „Mulle meeldis seekord Jüri Ratas, tema ei teinud teisi maha.“

Ta lisab, et valimispropaganda oli tänavu üldse suur teiste maha tegemine, aga samas ka vastuoluline: „Reformierakond rääkis, et Eesti majanduses on katastroof, kõik on halvasti, samas öeldi, et Eesti SKT on tõusnud 4,1%. Mida sa siis usud?“





Tema proua Anne on aga mures selle üle, et Eestist lähevad noored ära välismaale. „Paljud, kes välismaale on läinud, räägivad, et Eestis on elu halb! Aga tule siis tagasi ja tee see Eesti elu paremaks!“