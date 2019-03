VALIMISED | Kes tuntud maaelutegelastest võrreldes eelmiste valimistega häältesaagis võitis ja kes kaotas? Kui palju?

Maaleht suhtles Virumaal kuue riigikokku kandideerinuga, kes tänase seisuga Toompeale ei pääse. Kõik nad olid optimistlikud ning tulevikuplaanidest tulvil.

Ikka lossi taastamas

Toila vallavanem Eve East, kes kogus Keskerakonna ridades 355 häält on tulemusega väga rahul.

„Jätkan oma tööd Toila vallavanemana ja Ida-Viru omavalitsusliidu juhatuse esimehena, ka Oru lossi taastamise plaanid pole kuhugi kadunud,” mainis ta Maalehele.

Mäletatavasti pälvis East suure tähelapanu, nii kiidusõnu aga ka hukkamõistu läinud sügisel, mil ta tuli avalikkuse ette plaaniga taastada ajalooline Oru loss, president Pätsi suveresidents.

Aktivisti pisik jääb

Elurikkuse erakonna ridades kogus hääli Kiviõli kooliõpetaja Kaja Toikka, kes on avalikkusele tuntud ka kui Lüganuse küla ja valla kodanikuaktrivist, elurikka ja saastamata külakeskkonna eest heaseisja.

„Võrdlen enda praegust tulemust sellega, kuidas mul KOV valimistel läks ja olen väga rahul. Sain üle kahe korra rohkem hääli, Lüganuse vallas oli mul 38 häält, nüüd aga 95. Teen koolitööd edasi ja löön jõudumööda kohalikus ühiskondlikus elus kaasa. Ühiskonna-aktivisti pisik on sees, ei kao ma kuhugi,” selgitas Toikka.

Lumiste nõlvade lummuses

Põlevkivimuuseumi perenaine ja uuele elule aitaja Etti Kagarov kogus sotsiaademokraadina 181 häält. Varem on ta töötanud ka Kohtla vallavanemana ja olnud riigikogu liige.

„Eks hääli oleks võinud ikka ka rohkem olla, aga nendel valimistel olin pigem toetaja rollis,” rääkis Kagarov. Ta lisas, et pika valimisteaja lõpuks hakkas reklaam küll pisut tüütama, aga nüüd on see möödas. „Võin rahulikult pühenduda kaevandusmuuseumile, kus praegu on muuseas lumetuubirajal rohkelt lund, nii et tulge kõik kohale vastlaliugu laskma,” kutsus Kagarov.