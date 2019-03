Poliitika.guru toimetaja Tõnis Leht, kes kogu valimiskampaania vältel Maalehes kommenteeris poliitikute usutlustes avaldatud seisukohti, leiab, et Reformierakonnal õnnestus vahepealsest käegalöömise meeleolust üle saada.

Vahepeal oli Reformierakonnas domineerinud tunne, et Keskerakond on nagunii sõitmas võidu suunas.