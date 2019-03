VALIMISED | Millised on kõige tõenäolisemad valitsused?

Jüri Ratase ja Kaja Kallase valimisdebatt. Tiit Blaat

On olemas väike võimalus, et Kaja Kallas ei saa peaministriks, ent selleks peaksid omavahel kokkuleppe tegema Keskerakond, EKRE ja Isamaa. Kõige tõenäolisem on siiski Reformierakonna "vana hea" kolmikliit koos Isamaa ja sotsidega.