VALIMISED VIRUMAAL | Millest mõtleb keelekants Sonda?

Valimistepäeva õhk on eriline. Selles on kõike, ja õhus on õhku, kui tsiteerida klassikuid. Õhus on homseid linde, lilli ja liblikaid. Kas aga ka varajane õhtu, mil saabutakse või lahkutakse lauluga?

Aeg annab arutust.

Mida tehakse sel erilisel päeval Virumaal ja eriti Ida-Virumaal, senini paljude eestlaste tarvis müstilises kantsis, kus kõrvu kostavad kannel ja balalaika?

Ida-Virumaa Lüganuse vallas on 5713 hääleõiguslikku kodanikku. Kolm ja enam korda vähem kui Narvas, kus hääleõiguslikke isikuid 19 748.

Sonda alevikus on elanikkegi vaid veidi üle 400. Samas on siin suur vaim ja ärgas vaimsus. Just Sondast, keeleõpetaja Meinhard Laksi juurest sai alguse me emakeelepäeva tähistamise idee.

Kas täna on Sonda jätkuvalt eestikeelsusest, eestimeelusest pungil, sest käib ju senini Ida-Virumaal ilmatuma suur vaidlus selle üle mis keeles peaks käima õpetamine Kohtla-Järve riigigümnaasiumis.

Või on päevateemaks hoopis suusatajate verised luukered?

Või tänane tähtsaim päevateema – valimised?

Kaeme perra! Auto nina ongi Sonda poole suunatud.