VÄLISMAALASED JUUBELIPEOL | Brasiillane tunneb vahetussammu ja Tantsumõmmi

Eestimaa laulu- ja tantsupidu pole ammugi enam üksnes eestlaste pidu. Maaleht on tänaseks tuttavaks saanud enam kui kümne eri rahva poegade ja tütardega, kes kõik me juubelipeole pürivad.

Neljapäevases paberlehes teeme pikemalt tutvust Walesi taluniku Gwyn Jonesiga, kes lõõritab lõokesena me koorilaulu. Aga see pole pole sugugi kõik!

Brasiilia tantsumõmm

„Minu tantsupartner on Carlos Bentes Brasiiliast. Tantsime rühmas Tantsumõmmid, lisaks anname koos folklooriringi Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuses ja osaleme folkloorsete tantsude üritustel,” nii andis Maalehele teada Varje Kass.

Tantsupartnerid Carlos ja Varje.

„Carlos on pärit Brasiiliast, aga käis ülikoolis Saksamaal Bremenis. Eestisse tuli ta tarkvaraarendajana tööle 2016. aastal ja sai minu kolleegiks. Carlosega töötasime koos STACC OÜ-s, nüüdseks olen mina küll Skype`i edasi liikunud.

Eelminsel kevadel kurtsin, et mul pole rahvatantsupartnerit ja ta oli valmis minuga tantsima. Tantsime rahvatantsurühmas Tantsumõmmid eelmisest kevadest, kandideerime ka tantsupeole.

Algul oli polka keerukas ka seetõttu, et Carlos ei räägi eesti keelt. Aga nüüd on lisaks sõnadele "tere", "palun", "aitäh" on selged ka "parem", "vasak", "vahetussamm".

Tantsumõmmide juhendaja Ülli Reimets tegi meiega ka eratrenne ja nii said põhisammud hästi selgeks.