VÄLISMAALASED JUUBELIPEOL | Õnnetunne muutis Mehhiko matemaatiku koorilaujaks

Eestimaa laulu- ja tantsupidu pole ammugi enam üksnes eestlaste pidu. Maaleht on tänaseks tuttavaks saanud enam kui kümne rahva poegade ja tütardega, kes kõik me juubelipeole pürivad. Neljapäevases paberlehes teeme pikemalt tutvust Walesi taluniku Gwyn Jonesiga, kes lõõritab lõokesena me koorilaulu.

Aga see pole pole sugugi kõik!

Ununematu õnnetunne

Tartu Ülikooli matemaatika-informaatika teaduskonna segakooris laulab mehhiklanna Reyna Maria Perez Tiscareno.

Tema laulupeolugu on selline: „Olen mehhiklanna ja elanud Eestis kolm aastat. Aastal 2017 käisin XII noorte laulu- ja tantsupeol nimega „Mina jään”. See oli mu jaoks esmane selline kogemus. Kuigi olin varem vaadanud videoid, et aru saada, mida loota, polnud see midagi võrreldes kohapeal kogetuga. Nägin kui tähtis on see sündmus eestlastele, ma ei unusta iialgi peopäevil kogetud õnnetunnet. Kuigi tantsupeo ajal sadas vihma ei peatanud see tantsijaid. Oli hämmastav näha, milliseid kauneid jooniseid nad moodustasid!

Laulupeol kuulasin kenasid laule ja kogesin, kuidas laulude emotsioonid jõudsid inimestesse ja nende nägudele. Püüdsin mõningaid laule kaasa laulda, aga edutult. Peale pidu mõtlesin võimalusele saada aru laulude sisust, et oleksin järgmisel korral võimeline neid publiku hulgas kaasa laulma.