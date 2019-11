Välisriigist värvatud töötajad aitavad nii mõnelgi ettevõttel elus püsida

Piiritagune töötaja teenib hästi

Finesta ei ole esialgu veel kuigi agar piiri tagant renditöötajate maaletoomisel, ettevõtte 800 renditöötaja seast on umbes 90% eestimaalased. Ja need, kes tulevad väljaspoolt Eestit, on värbamisfirma jaoks viimane õlekõrs, sest väikesest Eestist pole lihtsalt nõutavate erialade ja oskustega tööjõudu võtta. See aga ei tähenda Martin Mägi sõnul seda, nagu eelistaks tööandjad välistööjõudu kasutada selle odavuse pärast — üldjuhul on põhjus just kohapealses tööjõupõuas.

„Jah, praegu veel on näiteks Ukrainast tulev tööjõud odavam, aga mitte enam nii must-valgelt odavam, kui veel aasta-kaks tagasi. See pole enam nii lihtne — esiteks peab talle maksma keskmist palka, teiseks on tal siin ju ka kusagil elada vaja, maksud tuleb maksta,” loetleb Martin Mägi võõrtööjõu seadusekuuleka palkamisega seotud kulusid.

Mägi ütleb, et Eestis on kätte jõudnud aeg, kus n-ö masstööks, kus palgatase madal, ei leia enam kohapealt inimesi. Neid tuleb tuua piiri tagant, ka Euroopa Liidu piiride tagant. Samas rahustab Mägi neid, kes arvavad, et nõnda tuuakse Eestisse massiliselt sisserändajaid.

Valdavalt viibivad siia tööle siirdunud välismaalased Eestis aastase elamis- ja tööloaga, neid, kes saavad viie aasta pikkuse loa on aastas keskeltläbi 1300 inimest, vastavalt kehtestatud kvoodile, mis on 0,01% elanikkonnast ühe aasta jooksul.

„Ennekõike on renditööjõu kasutamine viimastel aastatel hoogustunud tootmisega tegelevates ettevõtetes,” märgib Mägi. „Sageli ei teata väga pikalt ette tootmismahtusid, niisama töötajaid palgal hoida oleks aga mõttetu ja nii saabki tellimuste saabudes palgata renditööjõudu ja tööjõukulu optimeerida, kasutades töötajaid vaid siis, kui neile on täit rakendust pakkuda.”

Renditööjõud tööstuse päästerõngaks

Nõnda ongi üldine praktika välja kujundnud nii, et renditööjõu palkamise lepingud tehakse tähtajatud, perioodiks, kui ettevõttes on tavalisest suurem tööjõuvajadus. Ja rentida võib igasuguse taseme ja oskustega töötajaid, alates tippspetsialistidest ja juhtidest, lõoetades koristajate ja laadijatega.