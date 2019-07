Valka linnapea: tõenäoliselt taastub pärast 1. augustit eestlaste voog alkoholipoodidesse vanas mahus

“Praegu näitab kogu protsess, et nii Läti kui ka Eesti võiksid aktsiisi langetamisest võita. Eestile on aktsiisi langetades olulised Soome ja ülejäänud Skandinaavia turistid. Meile on oluline, et osa voost jõuaks ka Lätti,” ütles Krauklis. “Mind ja kaupmehi häirib aga see, et tegu on vaid 1. märtsini kestva aktsiisilangetusega. Majanduses on pool aastat lühike aeg.”