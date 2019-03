Vallajuht: teehooldustööd on kallinenud pea kolmandiku, riik sellega aga ei arvesta

“Talv suure lumega on mõjunud meile laastavalt, selle lükkamisega tekkis tohutu raha ülekulu,” põhjendab eelarve lõhki minekut Otepää vallavanem Kaido Tamberg.

Ka Rõuge vallavanem Mailis Koger tõdeb, et neil oli märtsikuuks lumetõrjetöödele kulunud umbes 150 000 eurot ehk planeeritust oluliselt rohkem.

Toila abivallavanem Urmas Aunap ütleb, et neilgi on teed nüüdseks juba lumest paljad, kuid nende seisund on tervikpildi saamiseks veel üle vaatamata.