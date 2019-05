Vallavolikogu esimees: tegin väsinult avarii, jõin pudeli viina ning läksin tagaistmele magama

16. aprillil natuke pärast südaööd põrutas Võru vallavolikogu esimees ja endine Sõmerpalu vallavanem Aare Hollo oma Volkswageni kaubikuga otse üle tänava, risti läbi metallist piirdeaia vanale Võru staadionile.

Varahommikul kella kuue-seitsme paiku märkasid läbi aia sõitnud masinat politseinikud, kes asja lähemalt uurides nägid masina tagaistmel magavat Hollot ning tuvastasid tal alkoholijoobe. Mees aga eitab purjuspäi sõitmist.

“Ma ei sõitnud purjus peaga, avarii juhtus tõenäoliselt seetõttu, et olin väsinud ja silmad vajusid kinni,” rääkis Hollo ajakirjanikule ning teatas seda vabanduskirjas ka vallavolikogu liikmetele. “Olin pärast avariid suures šokiseisus ja endast väljas, võtsin autos olnud viinapudeli ja jõin selle ära. Siis läksin tagaistmele magama.”

Hollo suhtes on algatatud väärteomenetlus ning ta plaanib Võru vallavolikogu kohalt tagasi astuda.

Teemakohane anekdoot



Kaks autot põrkavad kokku, juhid väljuvad. Mõlemad vangutavad pead, et oi-oi küll on kahju. Üks pakub teisele oma kaasasolevast konjakipudelist suutäie rahustuseks-leppimiseks. Teine juht joob ja annab pudeli tagasi. Esimene paneb punni pudelile peale ja paneb pudeli ära. Teine siis küsib, et kas sa ise ei võtagi? Esimene selle peale, et võtan küll, aga enne ootame politsei ära.