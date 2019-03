Vandeadvokaat Glikman küsib vallalt eratee eest tasu

Jutt käib Pahapilli külas asuvast 2,2 km pikkusest Vareseranna teest, mis läbib 12 kinnistut, neist üks kuulub varahaldusfirmale Glikman & Glikman OÜ. Vareseranna tee on üks paljudest erateedest, mida vald soovib sundvalduse seadmise kaudu muuta kogu tee ulatuses avalikult kasutatavaks.

Kuigi vald viitab, et sundvalduse seadmine ei takista omanikul kinnistu tavapärast kasutamist ja sellega kaasnevad hoopiski soodustused, siis Leon Glikman leiab, et sundvalduse seadmine ilma tee omanikule tasu maksmata oleks ilmselgelt õigusvastane. “Sundvalduse tasu eelduseks pole üksnes see, kas on kahju tekkinud. Piisab omandiõiguse kitsendamisest,” viitab ta.

Nimeka vandeadvokaadi sõnutsi vähendab sundvaldus kinnistu turuväärtust ning omaniku kasutuseeliseid, sealhulgas privaatsusõigust.

