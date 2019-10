Vanem põlvkond muutub üha vitaalsemaks

Keskealine ja vanem inimene, kes tahab vaimu värske hoida, võiks valida hobiks seltskonnatantsu. Tantsimine avaldab vaimsele tervisele märkimisväärselt head mõju, selgub teadusajakirjas Frontiers in Human Neuroscience avaldatud uuringust.

Vananedes inimese vaimne ja füüsiline seisund halveneb: keha jääb kangemaks ja ajutöö aeglustub. Valutavad liigesed ja Alzheimeri tõbi on kõrges eas küllalt levinud. Ent see ei pea tingimata nii olema. Hiljutine uuring tõi esile, et tants aitab mõlema probleemi vastu.

Uuringus osalesid keskmiselt 68-aastased inimesed ja katse kestis poolteist aastat. Võrreldi kaht füüsilist tegevust: tantsimist ja vastupidavustreeningut. Selgus, et mõlemad on inimese ajule kasulikud, aga paremini mõjub just tants.

Vastupidavustreeninguid teinud rühm täitis kogu aeg samu ülesandeid, näiteks tegi kepikõndi või sõitis jalgrattaga. Ent tantsijate rühm õppis igal nädalal selgeks uue tantsustiili. Liigutused, kiirus ja rütm vaheldusid. Ka tantsimises oli rutiini, sest nädal aega tehti sama asja. Kuid sellest kujunes tõsine proovikivi, sest tantsusammud tuli kiiresti selgeks saada. Rühma liikmed õppisid kogu aeg midagi uut. Samal ajal töötasid pingsalt nii keha kui ka pea, sest tantsude meeldejätmine ja loominguline innustus pani aju aktiivselt uusi seoseid looma.

Arvatakse, et tantsimine mõjus ajule tavatreeningust paremini just sellepärast, et kogu aeg oli vaja mõelda ja midagi uut omandada. Kõigi katsest osavõtjate ajus suurenes hipokampuse töö. See aju osa on seotud emotsioonide, ruumitaju ja informatsiooni lühiajalisest mälust pikaajalisse mällu salvestamisega.

