Veepark võõrustab vinget peldikuseminari

„Kui senini Eestis toimunud peldikuseminarid on olnud eelkõige nende ajalugu käsitlevad, siis meie eesmärgiks on kuivkäimlate kultuuri arendamine,” rääkis seminari kokkukutsuja, Puhta vee teemapargi peremees Priit Adler, kes tuntud ka nime Ökokratt all.

Ta rõhutas, et karstialal kuivkäimlatest rääkimine näitab hoolitsust tallinlaste joogivee eest, sest täna maa sisse minevad piss ja kaka on mõne aja pärast otsapidi ju pealinna joogivees.

Veepäev-peldikuseminar toimub reedel, 5. aprillil Järsi külas Metsamõisas talus Lääne-Virumaal Tapa vallas. Laiemaks teemaks ongi kuivkäimlad kui joogiveesäästlik valik Pandivere nitraaditundlikul alal.

Päeva tõmbab käima Marko Pomerants, kes on korraldajate sõnul „kirglik välipeldiku austaja”. Veest kui tähtsaimast loodusressursist räägib Erki Lember Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Lember on ka Ringmajanduse ja Tehnoloogia Insituudi direktor.