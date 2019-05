VEEPUUDUS: Eestis on viis piirkonda, kus läheneb põhjaveekasutus kriitilisele piirile

Ivar Soopan ivar.soopan@maaleht.ee RUS

Kastmise tõttu on ööpäevane veetarbimine kohati kasvanud ligi poole võrra. Shutterstock

Eestis jätkub põhjavett sajanditeks ja seda ammutatakse oluliselt vähem, kui on varu, ent eristuvad viis paika, kus põhjaveekasutus läheneb kriitilise piirini. Kas see tähendab, et neid paiku tabab veepuudus?