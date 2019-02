Venemaa teeb kasside ja koerte hulgaga kõigile Euroopa riikidele ära

See, et lemmikloom pole pelgalt hea kaaslane elus, näitavad mitmed varasemad uuringud: lemmikloomaomanike seas esineb vähem depressiooni, ärevust ja stressil.

Kuid küsimus, kui paljud inimestest on kassi- või koerainimesed, on uurijatele alati huvi pakkunud ning mõnikord läinud isegi nii kaugele, et tekkinud on rahvusvaheline arvamustevahetus.

OnBuy.com võttis küsimuse selgitamiseks ette Euroopa riikide statistika, noppides kasside ja koerte arvud välja Euroopa Loomatoidutööstuse (FEDIAF) raportist "Arvud ja faktid Euroopas 2017".

Analüüsi tulemusel selgus, et kõige n-ö kassimeelsem riik on Venemaa, kus elab umbes 22,5 miljonit kiisut.

Teisel kohal on kasside arvult Saksamaa (13,7 mln), kolmandana tihendalt kannul Prantsusmaa (13,5 mln).

Nimekirja lõpetab aga Eesti, kus elab vaid 280 000 kassi. Lätis on samas aga 400 000 ja Iirimaal 320 000 nurrumootorit.

Mis puudutab inimese parimat sõpra koera, siis ka nende osas hoiab liidrikohta Venemaa (16,4 mln) ja sellele järgneb Saksamaa (9,2 mln). Kolmandal positsioonil paikneb Suurbritannia (8,65 mln).

Läti ja Eesti asetsevad ka koerte "edetabelis" selle lõpuosas, vastavalt 260 000 ja 200 000 peniga. Lätist 10 000 võrra enam on koeri Sloveenias (270 000).

Seda, kas kõigil neil loomadel ka peremees ja kodu olemas on, uuring paraku ei käsitle.