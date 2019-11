Veterinaar- ja Toiduamet peatab tegevuse M.V.Wooli tehastes

Alates tänasest peatab Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) ettekirjutusega M.V.Wooli tegevuse Harkus ja Vihterpalus asuvates tootmisüksustes.

Amet on seisukohal, et ettevõte tegevused haiguspuhanguid põhjustanud listeeria tüve ST1247 hävitamiseks ettevõttes pole olnud piisavad. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul sündis sulgemise otsus põhjaliku analüüsi tulemused.

„Kuna ettevõte senised tegevused pole taganud ohu maandamist, siis ettevõtte toidukäitlemise peatamine on meede tagamaks, et tarbijani ei jõuaks haigustekitajaga saastunud toit,“ selgitas Kalda.

Seni kehtis ettevõttele nn nulltolerants Listeria monocytogenesele. Kuna amet on järelevalve käigus jätkuvalt tuvastanud Listeria monocytogenese esinemise ettevõttes, siis ettevõtte poolt teostatud puhastus pole olnud piisavalt tõhus.

Ettevõte saab alusta taastootmist juhul, kui on ametile tõendanud, et käitlemine on nõuetekohane ning konkreetne oht on kõrvaldatud.

Listeria monocytogenese tüvi ST1247 on põhjustanud haigestumisi nii Eestis kui ka Euroopas. Tegemist on puhangutüvega, mis on väga tõvestav ning ohustab ennekõike nõrga immuunsüsteemiga inimesi – rasedaid, vanureid jne. Listerioosile on omane pikk peiteaeg, mis varieerub mõnest päevast kuni kolme kuuni.

Listeeriasse nakatumise põhjusteks võib olla saastunud toit nagu näiteks liha, kala, piimatooted, salatid ja puu- ja juurviljad. Erinevalt teistest toidu kaudu levivatest bakteritest võib listeeriabakter paljuneda isegi madalatel temperatuuridel ehk ka näiteks külmkapis.

