Victor Crone: olen väsinud väljas söömisest, igatsen koduseid toite

Ütleksin, et eestlastel ja rootslastel on üsna sarnane maitse. Aga ma igatsen koduseid toite, sest söön väga palju väljas. Hotellis ei saa ise süüa teha. See kõlab üsna veidralt, aga ma olen väsinud iga päev väljas söömisest. Kipun tihti valima samu söögikohti, seega on tore minna koju ja süüa vahelduseks midagi kodust.

Kui kuulen inimesi eesti keeles rääkimas, siis tunnen mõned sõnad ära ja saan aru, millest räägitakse. Mul on veel pikk tee minna.

Viimased päevad olen veetnud tuuribussis ja õppinud peamiselt halbu sõnu. Aga mõne päeva eest kuulsin lauset, mida üritan selgeks saada. Kirjutasin selle üles (võtab mobiiltelefoni taskust ja hakkab otsima): “Küsija suu pihta ei lööda.”