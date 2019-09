VIDEO | Bangladeshi mürgikaevud on toonud miljonitele enneaegse surma

BBC avaldas 6. septembril dokumentaalvideo, mis räägib Bangladeshi joogiveekriisist.

India ja Birma vahel, Bengali lahe põhjakaldal paiknev 165 miljoni elanikuga Bangladesh jääb jõukuse arvestuses maailma viimase viiekümne hulka.

1970ndatel vaevasid riiki arengumaadele omased koolerapuhangud. Kuna haigus levib vees, rajati valitsuse ja tugiorganisatsioonide koostöös hulgaliselt puurkaevusid puhta joogivee saamiseks. Proove kaevudest tulevale veele ei tehtud.

Kuna mitmes riigi kesk- ja lõunaosa regioonis on maapõues rohked arseenivarud, ei teadnud kümned miljonid bangladeshlased, et nad tarbivad igapäevaselt otseses mõttes mürki. Olukorda muserdab veel enam, et Bangladesh kuulub maailma kümne kõige tihedama rahvastiku tihedusega riigi hulka.

Tänaseks on arseenivesi põhjustanud miljonitele raskeid nahatõbesid ja surmavat vähkkasvajat. Rühm teadlasi on otsustanud kohalikele puhta joogivee tagamiseks oma abikäe ulatada.

Vaata lähemalt BBC videost.