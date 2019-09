VIDEO | Eestist leiti esimest korda palvetajaritsikas

Kuueaastased Heisi ja Madis avastasid röövritsikaliste sugukonda kuuluva palvetaja lasteaia õuealalt ja viisid selle oksaraol rühmaõpetajale näha.

"Madis on suur loodusraamatute ja -filmide huviline ja tema looma esimesena ära tundiski," rääkis rühmaõpetaja Juta Müllerstein, kes ei tihanud lapse arvamust kinnitada enne, kui oli liigitunnused Google'i abil üle kontrollinud.

Nüüdseks on Tartu Ülikooli zooloogid kinnitanud, et tegu on tõesti Mantis religiosa liigist palvetajaga, kes on Eestile täiesti uus liik.

Leiu teeb veelgi ainulaadsemaks asjaolu, et lisaks uuele liigile on Eesti nüüd ka uue putukaseltsi võrra rikkam: "Mitte kunagi varem ei ole Eestist leitud ühtegi röövritsikalist," sõnas Tartu Ülikooli loodusmuuseumi peaspetsialist Andro Truuverk.

Uue liigi esimest isendit säilitatakse Tartu Ülikooli zooloogiakogus tõenduseksemplarina, et selline putukas Eestist leitud on.

