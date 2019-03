Kui Läänemaalt Pärnumaale sõitev ajakirjanik Ivar Soopan ütleb, et ilm on ilus, siis Valga- ja Pärnumaalt valimisi kajastav Bianca Mikovitš annab teada, et Treimani kandis on öö jooksul paras lumekiht maha sadanud.

"Eile oli maa veel must," sõnas ta valimisjaoskonda sõites.